6 июля
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Песков прокомментировал сообщения о закрытии границ между регионами

Возможность усиления ограничений оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Кремль не поддерживает идею закрытия границ между регионами на фоне сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

В то же время Песков допустил, что в ряде регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией, пишет Lenta.ru.

В июне лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал закрыть границы России. По его словам, открытые границы «стоят жизни сотням и тысячам наших граждан».

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавирусной инфекции.

Скончались от ковида 737 пациентов, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает оперативный штаб.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость