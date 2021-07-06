Песков прокомментировал сообщения о закрытии границ между регионами

Кремль не поддерживает идею закрытия границ между регионами на фоне сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

В то же время Песков допустил, что в ряде регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией, пишет Lenta.ru.

В июне лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал закрыть границы России. По его словам, открытые границы «стоят жизни сотням и тысячам наших граждан».

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавирусной инфекции.

Скончались от ковида 737 пациентов, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает оперативный штаб.