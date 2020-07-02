Песков объяснил, почему на участке для голосования Путин был без перчаток

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин голосовал без маски и перчаток.

Владимир Путин во время голосования.

Это не связано с пренебрежением мерами безопасности. Помещение избирательного участка № 2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте перед голосованием прокварцевали, объяснил представитель Кремля.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — цитирует Пескова «Подъем».

Между тем представитель комиссии была в полном обмундировании — медицинской маске и перчатках, пишет bfm.ru.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил ТАСС, что Путин не будет участвовать в розыгрыше бонусов по столичной программе «Миллион призов» для участников общероссийского голосования по поправкам к конституции.

1 июля проходило Всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Поправки поддержали более 78% голосовавших, по данным ЦИК. ОБработаны 95% бюллетеней.