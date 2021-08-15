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Здоровье

Петь народные песни после ковида посоветовали в Роспотребнадзоре

Для восстановления легких после перенесённого коронавируса рекомендуется петь русские народные протяжные песни, заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Их следует петь негромко, в удобной тональности.

«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», — цитирует Омарову РИА Новости.

Кроме исполнения народных песен рекомендуется сбалансированно питаться. В рацион следует включить белковую пищу и цельнозерновые продукты, также не следует отказываться от сезонных овощей и фруктов.

Эксперт сообщила, что среднесрочные и долгосрочные последствия коронавирусной инфекции до конца не изучены, пишет News.ru. Исследование продолжается.

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