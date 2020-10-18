Петиция за отставку алтайского министра здравоохранения обрела второе дыхание

Петиция появилась в сети еще 11 июня, ее разместил на сайте change.org некий Андрей Иванов. Поводом стала конфликтная ситуация в ряде медучреждений края — в краевом диагностическом центре, краевом центре охраны материнства и детства, Рубцовском тубдиспасере и т.д.
В первую волну негатива петиция набрала около 2,5 тыс. голосов.
Сам министр отнесся к ее появлению философски.
«Петиция размещена на анонимном ресурсе, сервера которого находятся в США. Человек, который создал этот документ, также остается неизвестным. Мы знаем, что есть опыт по накручиванию голосов на Change.org. Стоимость одного голоса всего пять рублей, эти прайсы находятся в открытом доступе. Я спокойно отношусь к таким анонимным сообщениям. С каждым конкретным обращением мы готовы работать», — заявил на июньской пресс-конференции Дмитрий Попов.
Однако в последние дни темпы голосования против Попова заметно выросли. За последнее время петицию подписали еще около 700 человек и, скорее всего, общая цифра недовольных будет расти.
Тем не менее губернатор Алтайского края Виктор Томенко 15 октября дал интервью избранным СМИ (ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и «Толк»), в ходе которого заявил, что минздрав ему не врет, а значит, он полностью доверяет его руководителю.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Минздрав мне не врет. Губернатору и правительству края на стол, а также по своей линии в федеральное ведомство кладется официальная, проверенная, достоверная информация. Другое дело, что мы что-то не наблюдаем. Целая сфера является латентной, скрытой, ее нужно выковыривать. А для этого нам надо кратно менять наши мощности, в том числе — по тестированию.