Петиция за отставку алтайского министра здравоохранения обрела второе дыхание

Почти 4 тыс. человек подписали в интернете петицию за отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Негативный интерес к чиновнику возобновился после того, как регион попал в тяжелую ситуацию со второй волной коронавируса. Люди недовольны тем, что не хватает врачей и лекарств, а поликлиники и скорая помощь не успевают обслуживать всех обратившихся.

Петиция появилась в сети еще 11 июня, ее разместил на сайте change.org некий Андрей Иванов. Поводом стала конфликтная ситуация в ряде медучреждений края — в краевом диагностическом центре, краевом центре охраны материнства и детства, Рубцовском тубдиспасере и т.д.

В первую волну негатива петиция набрала около 2,5 тыс. голосов.

Сам министр отнесся к ее появлению философски.

«Петиция размещена на анонимном ресурсе, сервера которого находятся в США. Человек, который создал этот документ, также остается неизвестным. Мы знаем, что есть опыт по накручиванию голосов на Change.org. Стоимость одного голоса всего пять рублей, эти прайсы находятся в открытом доступе. Я спокойно отношусь к таким анонимным сообщениям. С каждым конкретным обращением мы готовы работать», — заявил на июньской пресс-конференции Дмитрий Попов.

Однако в последние дни темпы голосования против Попова заметно выросли. За последнее время петицию подписали еще около 700 человек и, скорее всего, общая цифра недовольных будет расти.

Правительство Алтайского края. Коридор. altapress.ru

Тем не менее губернатор Алтайского края Виктор Томенко 15 октября дал интервью избранным СМИ (ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и «Толк»), в ходе которого заявил, что минздрав ему не врет, а значит, он полностью доверяет его руководителю.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: