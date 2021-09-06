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Здоровье

Певец Данко заявил, что МакSим страдает алкоголизмом и устроила из своей болезни пиар

Певица МакSим попала в больницу «из-за алкоголизма или пластических операций», заявил исполнитель Данко, пишет Day.ru.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

Данко (Александр Фадеев) считает, что раздутая в СМИ болезнь артистки МакSим — это пиар.

«Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают», — отметил Данко.

Он также обвинил МакSим в алкоголизме и предположил, что она оказалась в больнице из-за проблем с печенью или пластических операций, пишет «Росбалт».

И добавил, что 1 сентября артистка лично отводила ребенка в школу и была на каблуках, хотя ранее появлялись сообщения, что певица с трудом ходит.

Что произошло

МакSим госпитализировали 16 июня, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом ввели в искусственную кому. 3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку.

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