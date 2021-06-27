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Здоровье

Певица МакSим находится в критическом состоянии

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в критическом состоянии.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

Ранее ее госпитализировали в одну из московских клиник и ввели в искусственную кому, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей исполнительницы.

Ннесколько дней назад состояние артистки ухудшилось и ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), поскольку аппарат искусственно вентиляции легких (ИВЛ) не справлялся.

Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией, чтобы искусственно насыщать кровь пациента кислородом, тем самым замещая функцию легких, отмечает издание.

«На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения и медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», — цитирует газета источника.

При этом пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в беседе с ФАН не подтвердила данную информацию. Она заявила, что состояние певицы оценивается как «крайне тяжелое», и подчеркнула, что другими подробностями лечения исполнительницы пока не обладает, пишет Lenta.ru.

Что произошло

16 июня стало известно о госпитализации певицы. В своих соцсетях она рассказала, что 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным.

«Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный», — написала Абросимова.

25 июня у певицы обнаружили более 70% поражения легких.

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