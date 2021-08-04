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Здоровье

Певица МакSим пришла в сознание и дышит при помощи кислородной маски

Певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в себя и идет на поправку, пишет РИА Новости.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время», — сказала представительница МакSим.

По данным Mash, МакSим дышит через кислородную маску, от аппарата по вспомогательной вентиляции легких ее отключили.

«Смотрит телевизор, когда есть настроение. Она все еще в реанимации, но по отделению врачи катают в кресле, чтобы не скучала», — пишет Mash.

19 июня стало известно, что певица заболела ковидом, пишет polit.ru. Ее госпитализировали с пневмонией и ввели в медикаментозный сон из-за низкого содержания кислорода в ее крови.

Марина Абросимова остается одной из наиболее успешных российских поп-исполнительниц. Тираж ее альбома «Мой рай» (вышел в 2007 году) достиг нескольких миллионов копий.

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