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22 июля
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Здоровье

Певцу Александру Буйнову сделали операцию

Российский певец Александр Буйнов госпитализирован, сообщил он в своем Instagram.

Александр Буйнов.
Александр Буйнов.
@buinovofficial

Буйнов рассказал, что перенес операцию, однако не пояснил, какую именно. Однако отметил, что половина России «живет без этого». Подписчики предположили, что исполнителю удалили камни в почках, желчный пузырь или аппендикс.

«Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бубо», — написал Буйнов.

Из-за проблем со здоровьем артист отменил выступление на фестивале «Славянский базар».

В 2016 году Александр Буйнов оказался в военном госпитале из-за укуса комара, пишет Lenta.ru.

«Челюсть разнесло, как у боксера. Спасибо военному госпиталю РВСН, два укола в задницу, капельница… и вечером в „Крокусе“ я уже жених!» — писал тогда музыкант.

Александр Буйнов записал 18 альбомов.

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