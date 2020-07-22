Певцу Александру Буйнову сделали операцию

Буйнов рассказал, что перенес операцию, однако не пояснил, какую именно. Однако отметил, что половина России «живет без этого». Подписчики предположили, что исполнителю удалили камни в почках, желчный пузырь или аппендикс.

«Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бубо», — написал Буйнов.

Из-за проблем со здоровьем артист отменил выступление на фестивале «Славянский базар».

В 2016 году Александр Буйнов оказался в военном госпитале из-за укуса комара, пишет Lenta.ru.

«Челюсть разнесло, как у боксера. Спасибо военному госпиталю РВСН, два укола в задницу, капельница… и вечером в „Крокусе“ я уже жених!» — писал тогда музыкант.

Александр Буйнов записал 18 альбомов.