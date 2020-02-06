«Пейте валерьянку»: как страшилки про коронавирус повлияли на работу барнаульских аптек

Рецепт спасения от коронавируса, по словам фармацевтов барнаульских аптек, прост — пейте аскорбинку и не «зажимайтесь» с китайцами. Корреспондент и фотограф altapress.ru выяснили, как работают аптеки после появления опасной китайской заразы. Подробности — в нашем репортаже.

Подняли цены

В аптечном пункте на ул. Никитина, 107 нас сразу попытались успокоить, заявив, что активного спроса на противовирусные препараты нет. Тем не менее несколько витрин около кассы заняты именно этим видом лекарств.

В аптеке. Анна Зайкова

По словам фармацевта, людей не интересуют и защитные маски. «На прошлой неделе их брали активно, а сейчас такого спроса нет. Дешевые маски у нас закончились, теперь пришли другие — дорогие», — говорит она.

В процессе разговора выяснилось, что «дешевые» маски от «дорогих» отличаются только ценой, которая значительно возросла. На деле все они стандартные — трехслойные. Сейчас стоимость набора из трех «намордников» составляет 70 рублей.

В аптеке. Анна Зайкова

На вопрос о профилактике коронавируса женщина ответила: «Все в порядке! Ерунда это!».

Нет защитных масок

В аптеке «Мелисса» в «Сити-центре» разговор с нами был короткий: «Все, что мы можем предложить клиентам от коронавируса, — защитные маски. Хотя и они закончились. Бояться нечего, до свидания».

В аптеке. Анна Зайкова

Не оказалось масок и в аптеке «Фармакопейка» (ул. Пушкина, 74). После слова «коронавирус» брови молоденькой блондинки-фармацевта уехали вверх и не вернулись. Разговор девушка поддержать так и не смогла.

Возле кассы стояла расстроенная пенсионерка, которая обошла три аптеки в поисках защитной маски. Все тщетно. «Я боюсь этого вируса. Все думают, что у нас до сих пор его нет. Есть! Мне в поликлинике сказали. Теперь надо пить лекарства, оберегаться. Вот зло какое из Китая нам привезли», — посетовала женщина.

В аптеке. Анна Зайкова

Самолечение — зло

В массовой истерии по поводу коронавируса все три фармацевта «Первой помощи» (пр. Красноармейский, 4) обвиняли журналистов. Несмотря на обиду, вызванную этим голословным обвинением, можем сказать, что стоимость на маски там порадовала больше всего — 10 штук за 60 рублей.

В следующую аптеку («Фармакопейка», пр. Красноармейский, 101) решили зайти, не представляясь журналистами. На кассе стояла заведующая аптечным пунктом Анна Шурупа. Мы сказали, что находимся на грани истерики и нас не покидает страх заразиться коронавирусом. Фармацевт нас успокоила: это всего лишь раздутая журналистами паника (опять мы виноваты)…

В аптеке. Анна Зайкова

Анна Шурупа,

заведующая аптекой «Фармакопейка» на пр. Красноармейском:

В России смертельных случаев заболевания коронавирусом пока не зарегистрировано. И вряд ли будет: вирус просто вымрет. В Китае — 10 человек на квадратный метр и тепло. У нас холоднее. Если его диагностируют — будет назначено специальное лечение. Вас положат в больницу и вылечат бесплатно. Или не вылечат. Просто не целуйтесь с китайцами и пейте аскорбинку.

Когда мы спросили про защитные очки (коронавирус передается еще и через слизистую), женщина закатила глаза и мягко сказала: «У меня есть для вас замечательное средство — валерьянка».

В аптеке. Анна Зайкова

Однако заведующая посоветовала соблюдать меры профилактики — промывать нос, тщательно мыть руки после улицы и пить витамин C.

Анна Шурупа,

заведующая аптекой «Фармакопейка» на пр. Красноармейском:

Если простыли, надо сразу идти в больницу. Не надо заниматься самолечением. А то некоторые три недели пытаются победить пневмонию с помощью «Терафлю».

Увеличили запас лекарств

Заведующая «Аптечным пунктом № 5» краевой сети «Аптеки Алтая» Ольга Макарова рассказала, что по распоряжению минздрава они увеличили запас масок и противовирусных препаратов. Причем цены остались прежние.

В аптеке. Анна Зайкова

Ольга Макарова,

заведующая «Аптечным пунктом № 5» краевой сети «Аптеки Алтая»:

Повышенного спроса на лекарства мы не заметили. Все осталось в норме. Самые ходовые противовирусные препараты — «Кагоцел», «Ингавирин», «Арбидол». Когда клиенты спрашивают про коронавирус — консультируем и объясняем, что специальных препаратов от него пока нет.

А вот спрос на защитные маски, по ее словам, в последние пару месяцев возрос в 50 раз. Между тем толп взволнованных барнаульцев мы ни в одной аптеке не увидели. Вся истерия с громкими заявлениями и пугалками существует преимущественно в интернет-пространстве.