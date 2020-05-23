Пик активности клещей наступил в Алтайском крае

Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
При лабраторном исследовании клещей, снятых с людей, в 5,3% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.
Сейчас наблюдается пик активности клещей.
Специалисты предупреждают — собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду.
Что нужно сделать:
- брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки;
- манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу.
Для отпугивания клещей на одежду можно наносить репелленты, которые существенно снижают риск присасывания клещей.