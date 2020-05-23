Пик активности клещей наступил в Алтайском крае

С начала сезона активности клещей — 24 марта — в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 5 255 человек, из них 1 849 детей в возрасте до 14 лет.

Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

При лабраторном исследовании клещей, снятых с людей, в 5,3% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Сейчас наблюдается пик активности клещей.

Специалисты предупреждают — собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду.

Что нужно сделать:

брюки надо заправить в сапоги , рубашку в брюки;

рубашку в брюки; манжеты рукавов , воротник должны плотно прилегать к телу.

Для отпугивания клещей на одежду можно наносить репелленты, которые существенно снижают риск присасывания клещей.