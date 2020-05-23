Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Пик активности клещей наступил в Алтайском крае

С начала сезона активности клещей — 24 марта — в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 5 255 человек, из них 1 849 детей в возрасте до 14 лет.

Обработка от клещей. Барнаул.
Обработка от клещей. Барнаул.
Barnaul.org

Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

При лабраторном исследовании клещей, снятых с людей, в 5,3% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Сейчас наблюдается пик активности клещей.

Специалисты предупреждают — собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду.

Что нужно сделать:

  • брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки;
  • манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу.

Для отпугивания клещей на одежду можно наносить репелленты, которые существенно снижают риск присасывания клещей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость