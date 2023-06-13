Пик активности. Сибирские клещи распространяют смертельную заразу

Клещи все чаще стали присасываться к сибирякам, на лечение боррелиоза тратятся миллиарды, а от сибирского клещевого тифа уже погиб как минимум один человек. Чем угрожают членистоногие кровососы жителям Сибири и Алтайского края, разбирался altapress.ru.

Пик активности клещей на Алтае

Алтайское краевое подразделение Роспотребнадзора сообщило, что в регионе наступил пик активности клещей. По данным ведомства, за минувшую неделю от кровососов пострадало 916 жителей. Всего же с начала апреля в поликлиники края обратились 4692 укушенных. Треть (1370 чел.) из них — это дети до 14 лет.

Среди пострадавших зарегистрировано 208 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, 34 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, 22 случая с подозрением на клещевой энцефалит. В стационары помещены девять больных с таким подозрением, один из них пребывает в тяжелом состоянии.

В 22% снятых с пострадавших клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7% — вирус клещевого энцефалита.

Роспотребнадзор. Максим Стрелковский.

Как клещи «кошмарят» Сибирь

Роспотребнадзор РФ в своем докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России приводит список из 20 регионов с наиболее высокой обращаемостью по поводу укусов клещами в 2022 году:

Томская область — 2 место по РФ;

Республика Алтай — 4 место по РФ;

Кузбасс — 8 место по РФ;

Новосибирская область — 12 место по РФ;

Иркутская область — 13 место по РФ;

Республика Хакасия — 14 место по РФ;

Республика Тыва — 15 место по РФ;

Красноярский край — 16 место по РФ.

В Республике Тыва и Томской области также зарегистрированы максимальные показатели заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом.

Алтайский край и Омская область в эту двадцатку не вошли.

Клещи pixabay.com

По Западной Сибири расползается боррелиоз

По результатам исследования иксодовых клещей, собранных с многолетних стационарных точек мониторинга в Западной Сибири в различных ландшафтных подзонах, специалисты Роспотребнадзора делают неутешительные выводы.

Роспотребнадзор РФ:

Обнаружено существенное возрастание численности весенней и летней популяции иксодовых клещей, возрастание в сравнении с предыдущими годами доли клещей, инфицированных Borrelia sl. и вирусным клещевым энцефалитом, что свидетельствует о неблагоприятной эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

В ведомстве отмечают, что заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом выражается в единичных спорадических случаях, но заболеваемость клещевым боррелиозом имеет четкую тенденцию к росту.

Число заболеваний клещевым боррелиозом в России за год выросло с 53 до 78 случаев.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Кто чаще заражается клещевым боррелиозом

В возрастной структуре случаев клещевого боррелиоза в России преобладают старшие возрастные группы. Наиболее высокий удельный вес отмечен для группы 60-69 лет, доля которой составляет 23,3%.

Второе и третье место занимают группы 50-59 лет (16,7%) и 40-49 лет (16,2%). Наименьший удельный вес в возрастной структуре случаев составили дети до 1 года (0,12%), а также молодые люди в возрасте 15-19 лет (1,62%). Это объясняется их редкими контактами с природными очагами.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) в 2022 году обошелся российскому бюджету в 1,25 млрд рублей.

Копилка, графики. Фото: freepik.

Сибирский клещевой тиф

Для сибиряков, а особенно, жителей обоих Алтаев, особую угрозу представляет сибирский клещевой тиф, который встречается здесь чаще, чем в других регионах.

Встречаемость сибирского клещевого тифа в Республике Алтай составляет более 66 случаев на 100 тыс. населения, в Алтайском крае — более 20 случаев, в Новосибирской области — более шести. В Красноярском крае отмечен случай клещевого тифа, закончившийся летальным исходом.

Похороны. Гроб. Цветы. СС0

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