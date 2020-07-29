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Здоровье

«План Б» готовят в России на случай второй волны COVID-19

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Между тем в России готовят так называемый «план Б» на случай второй волны.

Коронавирус.
Коронавирус.
Диагностический центр Алтайского края.

Международное сообщество сталкивается с «одной большой волной», которая «будет немного подниматься и опускаться», сказала Харрис. Также она предостерегла от версий о том, что коронавирус может прекратить распространение в Северном полушарии в летнее время.

Эта версия ошибочна, поскольку COVID-19 не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению, пояснила представитель ВОЗ.

Тем не менее в России уже готовят «план Б» на случай второй волны. Его разработкой занимается Минпромторг совместно с Роспотребнадзором, пишет bfm.ru. Об этом в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Власти не хотят принимать жесткие решения и все закрывать. По его словам, планируется выработать такие механизмы, которые позволят работать отраслям потребительского рынка и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

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