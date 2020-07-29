«План Б» готовят в России на случай второй волны COVID-19

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Между тем в России готовят так называемый «план Б» на случай второй волны.