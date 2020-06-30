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Здоровье

Пластические хирурги в панике — россиянки разлюбили груди большого размера и экстремальные губы

Пластический хирург Гайк Бабаян заявил, что жительницы России отказываются от экстремальных размеров груди и губ в пользу естественности и натуральности.

Женская грудь, бюстгалтер.
Женская грудь, бюстгалтер.
СС0

По словам специалиста, теперь популярным становится размер груди от второго до третьего.

«Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво», — отметил хирург в интервью радио Sputnik.

Знаменитости в 1990-е и нулевые годы часто и много грешили использованием полимерных гелей, из-за чего губы и скулы принимали деформированные формы, отметил хирург.

«Сейчас начинают избавляться от объемов и от геля в частности. <…> Если объем геля небольшой, отличить накаченные губы очень трудно», — пояснил Бабаян.

Он назвал ринопластику самой популярной операцией в пластической хирургии. Также часто пациентки прибегают к липосакции, пишет News.ru.

Вероятно, из-за таких перемен некоторые пластические хирурги лишатся весьма ощутимого заработка. Впрочем, в теории. В России установка силиконовых грудных имплантатов не теряет своей популярности — увеличение молочных желез занимает второе место среди самых востребованных пластических операций в России, заявил пластический хирург Игорь Белый.

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