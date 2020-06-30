По словам специалиста, теперь популярным становится размер груди от второго до третьего.

«Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво», — отметил хирург в интервью радио Sputnik.