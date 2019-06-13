Руководитель отделения пластической хирургии Центра пластической хирургии и косметологии «River» Антон Гладышев — настоящий фанат своего дела. Родившись в семье юристов, он долгое время мечтал быть судмедэкспертом, но построил успешную карьеру в пластической хирургии. В интервью он рассказал о своем пути в медицине, какую роль сыграли случайные встречи и почему дальнейшие перспективы развития рынка пластической хирургии сомнительны.

— Антон Викторович, вы всегда хотели быть врачом?

— Насколько себя помню, да. Я единственный в семье юристов мечтал связать свою жизнь с медициной. Учился в химико-биологическом классе общеобразовательной школы № 42. И однажды, школьная экскурсия в бюро судебно-медицинской экспертизы стала знаковым событием для меня. Впечатлило! Появилась мечта стать судебно-медицинским экспертом. Интересно, что в этой профессии сочетались и семейные традиции, и мой интерес к медицине.

Путь к мечте начинался на лечебном факультете Алтайского государственного медицинского университета. Студенческие будни: лекции и экзамены, дежурства медбратом в отделении экстренной травматологии ничем не были похожи на специальность моей мечты, о которой я не переставал грезить. Но, как часто бывало в моей жизни, в планы вмешался «его величество» случай. Рассказ судмедэксперта об особенностях работы в этой области и обратной стороне профессиональной, как мне казалось, романтики, изменили мое представление о выбранной профессии. Я круто изменил «направление движения» и принял решение: «Буду хирургом!» И до сих пор ни разу не пожалел. Мне очень повезло с наставниками в период профессионального становления. Первые три года самостоятельной работы прошли в отделении онкомаммологии Краевого онкологического центра. Это стало отличной школой «боевой подготовки» под руководством крутых специалистов — хирургов — онкологов.

— Как вы оказались в пластической хирургии?

-В 2003 году меня пригласили в частную клинику в качестве врача-онколога. В это время в клинике открывалось отделение пластической хирургии, где после прохождения специализации, я стал первым пластическим хирургом нового отделения. Так начался мой профессиональный путь в области эстетической медицины: от небольших операций к сложным. Очередная встреча, подаренная судьбой в те годы, укрепила меня в понимании правильности жизненного выбора и воодушевила на дальнейшее развитие. В клинику пришел опытный доктор Алексей Шайдуров. Работа плечом к плечу с признанным профессионалом в течение нескольких лет стала важным этапом моей карьеры. Удачи и ошибки переживали вместе, и я искренне благодарен своему наставнику за уроки жизни и профессионализма.

— Получается, вы стояли у самых истоков пластической хирургии в крае?

— Да, мне посчастливилось. Мое поколение было «вторым эшелоном». Мы приняли эстафету от небольшой группы хирургов, осторожно осваивавших новое направление в хирургии. В период нашего становления началось активное развитие, обмен опытом с западными специалистами, которые делились знаниями и практическими методиками. Сегодня пластическая хирургия приобрела впечатляющие масштабы.

Центр пластической хирургии и косметологии «River» ( ООО «Бригантина»). Дмитрий Лямзин.

— Правда, что Вы работаете семь дней в неделю?

— Мое утро каждый день начинается одинаково: я завтракаю, пью кофе и приезжаю на работу. Да, я работаю семь дней в неделю, крайне редко — шесть. Пять- шесть дней в неделю мы оперируем, остальное время занимают консультации и перевязки. Это давно стало образом жизни.

— Вы из тех счастливчиков, чье хобби — это работа?

— Именно так, и я считаю, что мне очень повезло. Хотя бывают моменты, когда задаю себе вопрос: «А как же насчет рыбалки, охоты, спорта? Таких традиционно мужских видов досуга?» А вот так случилось, что я счастлив пребывать в своей профессии, и считаю истинно мужским делом ваять женскую красоту.

— А мечта у вас есть?

— Моя мечта — чтобы все оставалось так же. Не хуже и не лучше. Лучшее — враг хорошего.

— Что, как доктор, можете нам посоветовать?

— Следите за своим здоровьем! Ваше здоровье только в ваших руках. Нужно вести здоровый образ жизни. Все факторы риска давно известны, и любой человек, относящийся с уважением к себе, должен это знать. Не рассчитывайте ни на кого, кроме себя.

— Что нового на рынке пластической хирургии?

— В последнее два года в России ужесточили требования к клиникам пластической хирургии, но не се требования, на мой взгляд, обоснованы. Согласно новым требованиям, центр должен иметь рентгенаппарат, маммограф и клиническую лабораторию, отделение анестезиологии и реанимации. Далеко не все профильные учреждения смогли выполнить эти условия.

— А Центр «River» выполнил все требования?

— Наш Центр соответствует всем требованиям законодательства. Следующая новация — аккредитация специалистов. Практикующих хирургов будут оценивать по количеству посещенных семинаров, конгрессов и так далее. И если я не буду нон-стоп учиться, появится повод усомниться в моей квалификации?

В западных государствах врача экзаменуют в секционном зале, оценивая практические навыки и квалификацию. Я считаю это невероятно правильным методом.

— Какие тренды развития пластической хирургии вы можете отметить?

— Натуральность — единственно оправданный тренд. Общество устало от глянцевого единообразия и очевидных гиперрезультатов. Активная презентация в инстаграме результатов пластических вмешательств — не современная тенденция. Высокий профессионализм — это так, чтобы никто не догадался. Большинство за натуральность, невинность и красоту.

Центр пластической хирургии и косметологии «River» ( ООО «Бригантина»). Дмитрий Лямзин.

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