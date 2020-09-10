Почем здоровье? В Барнауле наблюдается взрывной рост цен на медикаменты

Рост цен на лекарства и витамины в России, включенные Росстатом в корзину товаров и услуг для расчета недельной динамики, в период с 1 по 7 сентября в среднем оказался значительнее общей инфляции, а с начала года интенсивнее ее почти в три раза.

Как сообщил Росстат, по большинству наблюдаемых позиций медикаментов наблюдался ощутимый рост цен.

Лекарства. visualhunt.com

В частности, «Троксерутин» (препарат для лечения болезней вен) подорожал за неделю сразу на 1,1%, «Линекс» (пробиотик) — на 0,8%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и «Бромгексин» (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) — на 0,6%, «Алмагель» (антацидное средство) — на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами — на 0,3%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) — на 0,2%, «Ренни» — на 0,1%.

Лекарства , таблетки. CC0

Тенденцию замечают и потребители. Резкое подорожание самых необходимых препаратов отметил и барнаульский общественник Константин Емешин. После очередного похода в аптеку он опубликовал пост в Facebook о взрывном росте цен на лекарства.

Константин Емешин. Facebook К. Емешина

«Если еще полтора месяца назад я покупал „Зилт“ по 1958 рублей, то сегодня он стоит 2163 рублей (прирост более 10%). „Атервостатин“ был 246 рублей, а сегодня 304 рубля (прирост почти 24%)», — делится с подписчиками алтайский политолог.

Кроме того, жители Барнаула отмечают, что из аптек снова начали пропадать лекарства. В частности, сегодня не везде можно найти «Преднизолон». Этот жизненно важный гормональный препарат нужен больным миастенией и некоторыми другими болезнями.

Кстати, он оказался в числе препаратов, попавших в список лекарств, которые назначают при заболевании коронавирусной инфекцией.