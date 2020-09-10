Почем здоровье? В Барнауле наблюдается взрывной рост цен на медикаменты

Как сообщил Росстат, по большинству наблюдаемых позиций медикаментов наблюдался ощутимый рост цен.
В частности, «Троксерутин» (препарат для лечения болезней вен) подорожал за неделю сразу на 1,1%, «Линекс» (пробиотик) — на 0,8%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и «Бромгексин» (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) — на 0,6%, «Алмагель» (антацидное средство) — на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами — на 0,3%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) — на 0,2%, «Ренни» — на 0,1%.
Тенденцию замечают и потребители. Резкое подорожание самых необходимых препаратов отметил и барнаульский общественник Константин Емешин. После очередного похода в аптеку он опубликовал пост в Facebook о взрывном росте цен на лекарства.
«Если еще полтора месяца назад я покупал „Зилт“ по 1958 рублей, то сегодня он стоит 2163 рублей (прирост более 10%). „Атервостатин“ был 246 рублей, а сегодня 304 рубля (прирост почти 24%)», — делится с подписчиками алтайский политолог.
Кроме того, жители Барнаула отмечают, что из аптек снова начали пропадать лекарства. В частности, сегодня не везде можно найти «Преднизолон». Этот жизненно важный гормональный препарат нужен больным миастенией и некоторыми другими болезнями.
Кстати, он оказался в числе препаратов, попавших в список лекарств, которые назначают при заболевании коронавирусной инфекцией.