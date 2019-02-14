Раньше работа стоматологов была немного похожа на практику экстрасенсов. Стоматологи должны были не только вылечить явные проблемы, но и спрогнозировать те, что скрыты от глаз. Такие заболевания со временем приводили к серьезным обострениям. Теперь стоматолог может рассмотреть каждый зуб пациента со всех сторон еще на этапе диагностики. Даниил Абакумов, главный врач стоматологической клиники Da Vinci в Барнауле, рассказал, как компьютерная томография помогает докторам увидеть все нюансы полости рта пациентов, а затем оказать им квалифицированную помощь.

— Каким пациентам показана компьютерная томография в стоматологии?

— Я убежден, что любое качественное стоматологическое лечение не может проходить без компьютерной диагностики. Сегодня это основной метод, он позволяет получить самую полную информацию о состоянии зубов, челюстей, костных структур полости рта.

Задача доктора состоит не только в том, чтобы ответить на вопрос, с которым к нему обратился пациент. Он должен оценить состояние полости рта в целом и рассказать обо всех скрытых проблемах. Лишь в этом случае лечение пройдет эффективно.

Совершенно невозможно обойтись без компьютерной томографии при проведении имплантации зубов.

— Чем компьютерная томография лучше обычного рентгена?

— Есть несколько моментов. Во-первых, в большинстве случаев лучше сразу провести комплексное обследование, чем делать снимки зубов по отдельности. Это снижает лучевую нагрузку на организм и дает понимание всей картины на этапе диагностики — а это и есть наша задача. Во-вторых, в итоге для пациента такое обследование выйдет дешевле по стоимости.

Третье, и самое важное: компьютерная томография дает изображение в 3D. То есть мы можем рассмотреть каждый зуб с разных сторон. Не все проблемы видны на рентген-снимках, их делают с определенного ракурса. Развернуть такое изображение и увидеть, что происходит с другой стороны, невозможно.

Компьютерная томография — новый стандарт в стоматологии. Фото: архив стоматологической клиники Da Vinci.

В случае с компьютерной томографией доктор на мониторе рассмотрит каждую деталь, которая вызывает вопросы, с любого нужного ему ракурса. Также есть техническая возможность снять наиболее проблемные места с повышенной четкостью изображения.

— Как проходит процедура?

— Быстро и безболезненно. Пациент встает к томографу определенным образом, аппарат делает серию снимков. Вся процедура, в том числе подготовка результатов исследования, займет не более 20 минут.

— Есть ли противопоказания у компьютерной томографии?

— Основное только одно — беременность. С другой стороны, современные женщины знают, что правильный подход — планирование беременности. В этот период не помешает провести диагностику состояния зубов, решить все проблемы до наступления важного этапа в жизни, чтобы потом исключить походы к стоматологу и прием препаратов, нежелательных во время ожидания ребенка.

Компьютерная томография — новый стандарт в стоматологии. Фото: архив стоматологической клиники Da Vinci.

— В каком виде пациенту выдаются результаты исследования?

— Комфорт пациента — наша задача. Мы стремимся дать его во всем, в том числе и в документации. По итогам томографии пациент получает конверт небольшого формата, он легко поместится в женской сумочке. В нем лежит диск со снимком и распечатанный панорамный снимок.

Доктор в любой клинике может воспользоваться результатами такого исследования, открыв файлы на своем компьютере.

— Сколько стоит компьютерная томография в стоматологии?

— Стоимость процедуры невелика, к тому же в нашей клинике при проведении томографии доктор даст вам бесплатную консультацию по снимку, расскажет, какие проблемы имеются и какое лечение потребуется.

— Как пациенту еще на этапе диагностики разобраться, можно ли доверять клинике, в которую он обратился?

— Перед тем как пойти в клинику, будет полезно изучить ее сайт и страницы в соцсетях. Там должна быть информация о специализации, квалификации докторов и техническом оснащении. Я бы рекомендовал обращаться в стоматологические клиники широкого профиля, которые имеют самое современное оборудование.

Компьютерная томография — новый стандарт в стоматологии. Фото: архив стоматологической клиники Da Vinci.

Дело в том, что в небольших кабинетах доктора могут не обладать всей полнотой методик, которые требуются для решения сложных проблем пациентов. И человеку не предложат какие-то процедуры просто потому, что в кабинете нет нужного оборудования или у доктора необходимой квалификации.

Когда клиника обладает всем набором стоматологических услуг и современным оборудованием, риски для пациента максимально снижаются. Доктора при необходимости могут собраться на консилиум и обсудить сложные случаи, составить грамотный план лечения.

В клинике Da Vinci мы делаем все для комфорта пациента. У нас современный интерьер, в коридорах и на ресепшне нет медицинских запахов. Мы предоставляем полный спектр стоматологических услуг: от чистки, отбеливания зубов, лечения кариеса до установки брекетов, имплантации и сложного протезирования. Наша клиника участвует в реализации федеральной программы «Медицинский туризм», мы принимаем пациентов из других регионов России и мира.

Компьютерная томография — новый стандарт в стоматологии. Фото: архив стоматологической клиники Da Vinci.

Наши доктора работают в пяти хорошо оснащенных медицинских кабинетах. В их распоряжении самое современное оборудование, в числе которого томограф и микроскоп, который используется в ходе лечения. Каждый доктор работает в индивидуальной бинокулярной оптике, она значительно увеличивает точность действий и предсказуемость результатов.

Мы стремимся развивать самые передовые стоматологические услуги в Барнауле, объяснять пациентам их ценность и делать качественные услуги доступными. Это помогает нашим клиентам сохранять здоровье, экономить время и свести к минимуму траты на лечение в будущем.

Стоматологическая клиника Da Vinci Адрес: Барнаул, Партизанская, 40

Тел.: +7 (3852) 50-70-32 Сайт: davinci22.ru

Инстаграм: @da.vinci22

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