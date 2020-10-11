Почему тесты на антитела к COVID-19 назвали пустой тратой денег

Он пояснил, что речь идет о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.
«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — подчеркнул Жемчугов.
По словам вирусолога, тест на антитела может показать ошибочный результат из-за обилия тест-систем и разновидностей коронавируса.
«Так что если вы все-таки решились делать тест, нужно сначала разузнать у врача все про него поподробнее, а в идеале — попросить инструкцию и найти там строчку „специфичность“. Если показатель специфичности более 99,9% — такому тесту можно доверять», — посоветовал доктор медицинских наук.
Однако знание о наличии или отсутствии антител в крови все-таки может оказаться полезным. Так, если иммунитет будет обнаружен, вакцину от коронавируса можно будет сделать не раньше чем через год.