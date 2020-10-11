Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября 5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Почему тесты на антитела к COVID-19 назвали пустой тратой денег

Положительные тесты на антитела к коронавирусу не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Об этом сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью «КП».

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

Он пояснил, что речь идет о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — подчеркнул Жемчугов.

По словам вирусолога, тест на антитела может показать ошибочный результат из-за обилия тест-систем и разновидностей коронавируса.

«Так что если вы все-таки решились делать тест, нужно сначала разузнать у врача все про него поподробнее, а в идеале — попросить инструкцию и найти там строчку „специфичность“. Если показатель специфичности более 99,9% — такому тесту можно доверять», — посоветовал доктор медицинских наук.

Однако знание о наличии или отсутствии антител в крови все-таки может оказаться полезным. Так, если иммунитет будет обнаружен, вакцину от коронавируса можно будет сделать не раньше чем через год.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость