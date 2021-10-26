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Здоровье

Почему у россиян не выработался коллективный иммунитет к COVID-19. Комментарий врача

По данным оперштаба на 26 октября, коллективный иммунитет россиян к коронавирусу — 45,7%. В полной мере он до сих пор не заработал, сообщила РИА «Новости» профессор Школы системной биологии университета Джоржда Мейсона (США) Анча Баранова.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
1
Почему коллективный иммунитет в России не работает?

Баранова отметила, что коллективный иммунитет «не проявляет себя в полной мере» из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.

«Темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации».

2
Когда у россиян может окончательно сформироваться коллективный иммунитет?

Точных сроков эксперт не называет.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Анча Баранова,
профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона:

Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего дальнейшего поведения, и от дальнейших мутаций вируса.

3
Что Баранова сказала о «дельта"-штамме?

Анча Баранова уточнила: «дельта» может стать последним вариантом COVID-19. Такое развитие событий, считает она, облегчит и ускорит борьбу с пандемией.

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