Почему у россиян не выработался коллективный иммунитет к COVID-19. Комментарий врача

Баранова отметила, что коллективный иммунитет «не проявляет себя в полной мере» из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.
«Темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации».
Точных сроков эксперт не называет.
Анча Баранова,
профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона:
Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего дальнейшего поведения, и от дальнейших мутаций вируса.
Анча Баранова уточнила: «дельта» может стать последним вариантом COVID-19. Такое развитие событий, считает она, облегчит и ускорит борьбу с пандемией.