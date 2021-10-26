Почему у россиян не выработался коллективный иммунитет к COVID-19. Комментарий врача

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Почему коллективный иммунитет в России не работает?

Баранова отметила, что коллективный иммунитет «не проявляет себя в полной мере» из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.

«Темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации».