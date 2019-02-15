Почему в России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Решение об изъятии лекарств приняла французская компания «Лаборатория Сервье». В препарате нашли вещество фенспирид, которое может вызывать нарушения сердечного ритма.
Продажи «Эреспал» полностью прекратятся к 18 февраля. В ведомстве отмечают, что клиническая значимость новых результатов не установлена полностью и решение об изъятии из обращении лекарств с фенспиридом — мера предосторожности. В Европе продажи лекарства не остановлены.
Что такое «Эреспал»?
«Эреспал» — противовоспалительное средство, которое используют при лечении кашля. Лекарство получило регистрацию во Франции в 1973 году. Сегодня его продают в 32 странах мира.