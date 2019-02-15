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Здоровье

Почему в России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Лекарство «Эреспал» отзывают из всех российских аптек из-за вероятной опасности для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Росздравнадзор.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

Решение об изъятии лекарств приняла французская компания «Лаборатория Сервье». В препарате нашли вещество фенспирид, которое может вызывать нарушения сердечного ритма.

Продажи «Эреспал» полностью прекратятся к 18 февраля. В ведомстве отмечают, что клиническая значимость новых результатов не установлена полностью и решение об изъятии из обращении лекарств с фенспиридом — мера предосторожности. В Европе продажи лекарства не остановлены.

Что такое «Эреспал»?

«Эреспал» — противовоспалительное средство, которое используют при лечении кашля. Лекарство получило регистрацию во Франции в 1973 году. Сегодня его продают в 32 странах мира.

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