Почему в России продолжает расти смертность от COVID-19

По словам Лапы, в последние недели инфекция у многих протекает в более тяжелой форме — от этого становится больше показатель смертности. Кроме того, причиной ухудшения ситуации является несоблюдение мер безопасности.
«В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные — нет. Это играет большую роль, и смертность растет», — отмечает эксперт.
Также отмечается, что некоторые путают вирус с сезонными заболеваниями.
Людмила Лапа говорит: сейчас специалисты наблюдают, что COVID-19 вызывает больше побочных эффектов. Обостряются диабет, аутоиммунные заболевания — к примеру, ревматоидный артрит.
Все это приводит к росту летальных случаев.