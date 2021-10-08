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Здоровье

Почему в России продолжает расти смертность от COVID-19

В последние недели смертность от ковида в России резко выросла. Людмила Лапа, руководитель Центра иммунокоррекции имени Ходановой, рассказала радио «Sputnik», чем вызвана нарастающая губительность вируса.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0
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Почему в стране повышается смертность от коронавируса?

По словам Лапы, в последние недели инфекция у многих протекает в более тяжелой форме — от этого становится больше показатель смертности. Кроме того, причиной ухудшения ситуации является несоблюдение мер безопасности.

«В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные — нет. Это играет большую роль, и смертность растет», — отмечает эксперт.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Также отмечается, что некоторые путают вирус с сезонными заболеваниями.

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Почему ковид «становится тяжелее»?

Людмила Лапа говорит: сейчас специалисты наблюдают, что COVID-19 вызывает больше побочных эффектов. Обостряются диабет, аутоиммунные заболевания — к примеру, ревматоидный артрит.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

Все это приводит к росту летальных случаев.

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