Почему в России продолжает расти смертность от COVID-19

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Почему в стране повышается смертность от коронавируса?

По словам Лапы, в последние недели инфекция у многих протекает в более тяжелой форме — от этого становится больше показатель смертности. Кроме того, причиной ухудшения ситуации является несоблюдение мер безопасности.

«В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные — нет. Это играет большую роль, и смертность растет», — отмечает эксперт.

Маска. Коронавирус. CC0

Также отмечается, что некоторые путают вирус с сезонными заболеваниями.