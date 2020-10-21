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Здоровье

Почему в США отправили на свалку подаренные Россией аппараты ИВЛ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в состав госкорпорации «Ростех», далек от мысли, что американские чиновники могли утилизировать 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Между тем, это действительно произошло.

Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Скриншот видео http://upz.ru/

«Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — говорится в сообщении.

Ранее Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило, что в США в соответствии с нормативными требованиями по утилизации опасных отходов уничтожены 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле.

В чем причина такого поступка

США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице № 11.
Анна Зайкова.

В России аппараты ИВЛ «Авента-М», временно запрещенные к использованию из-за пожаров, были вновь разрешены к эксплуатации в больницах в конце июля.

Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена.

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