Почки один раз. Алтайские врачи рассказали, как сохранить здоровье главного фильтрующего органа

В Алтайском крае около 700 человек нуждаются в аппарате «искусственная почка», их органы перестали функционировать вовсе. Обнаружить проблемы в этой сфере не так просто, потому что почки «молчат» до последнего, когда нарушения становятся уже необратимыми. Врачи краевой клинической больницы рассказали, почему нельзя простужаться, какие обследования надо проходить регулярно и как пересаживают почки.

Почему людей с больными почками становится все больше

Людей с болезнями почек и мочевыводящих путей становится больше не только потому, что население чаще заболевает, но и потому, что развивается заместительная терапия, которая позволяет человеку дольше жить с хронической почечной недостаточностью.

Патология почек приобретает пандемический характер прежде всего потому, что у нее много причин, которые сами по себе являются распространенными заболеваниями.

Факт 30% пациентов с патологиями почек в Алтайском крае — это люди с сахарным диабетом, более 20% — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и только 11% — те, у кого «истинные» заболевания почек: гломерулонефриты, пиелонефриты, поликистозы.

Часто причиной почечной недостаточности становится бесконтрольный прием лекарственных средств. Препараты для снижения веса, спортивное питание от сомнительного производителя, мочегонные, антибиотики и даже многие «безобидные» обезболивающие без строгого соблюдения инструкции могут безвозвратно нарушить функцию почек и навсегда «привязать» тело к диализным аппаратам.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Что такое заместительная терапия при почечной недостаточности

Есть всего три вида заместительной терапии. Когда функции почек нарушены, органы заменяют аппаратами или пересаживают донорские.

Гемодиализ — процедура, при которой «искусственная почка» перекачивает и очищает кровь при помощи специального фильтра. Для этого человеку приходится приезжать в центр гемодиализа и лежать под аппаратом четыре часа подряд три раза в неделю пожизненно.

В краевую клиническую больницу на такую процедуру ежедневно проезжают 57 человек. Центры гемодиализа открыты в Рубцовске, Славгороде, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Яровом, готовится к открытию отделение в Камне-на-Оби. Всего в крае в гемодиализе нуждаются около 700 человек.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Цифра 900 пациентов с патологиями почек ежегодно проходят лечение в отделении нефрологии краевой клинической больницы.

В этом году в регионе начнется программа перитонеального диализа. Сейчас делают расчеты и закупают оборудование. Суть процедуры в том, что очищение происходит внутри организма без прямых манипуляций с кровью. В брюшную полость катетером вводится раствор, через несколько часов его сливают, и вместе с ним выводятся продукты обмена веществ и лишняя жидкость из тела. Это может делать сам пациент или его родственники, обученные врачами.

Такая терапия станет настоящим спасением для больных, которые живут далеко от диализных центров. Правда, подойдет она не всем.

Третий вид терапии — трансплантация почек, лучше нее метода лечения еще не придумали.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Как велика очередь на пересадку почек в Алтайском крае

Отделение пересадки органов и тканей в краевой клинической больнице существует семь лет. За это время трансплантацию почек здесь проводили 103 раза, печени — восемь раз, сердца — четыре раза.

Потребность в пересадке почек превосходит возможности, дефицит донорских органов сохраняется. Сейчас в листе ожидания находится 91 человек, и год от года количество растет. В год делают 15−17 пересадок, и этого недостаточно.

Евгений Григоров,

заведующий отделением трансплантации органов и тканей краевой клинической больницы:

Лист ожидания — это не очередь по типу «Кто последний? Я за вами». Для каждого пациента в листе ожидания ищут наиболее подходящего донора. Поэтому были случаи, когда вставшему в очередь человеку пересаживали почку уже через девять дней, а многие ждут операции годами.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Что не рекомендуют пациентам с пересаженными почками

Трансплантация почки позволяет пациенту не быть привязанным к больнице. Этот вариант заместительной терапии увеличивает продолжительность жизни в 1,5−2 раза в сравнении с другими вариантами заместительной почечной терапии.

Люди возвращаются к любимой работе, могут путешествовать, не привязаны к центрам диализа. Был случай, когда пациентка с пересаженной почкой самостоятельно стала мамой.

Чаще всего пациенты, которые получают гемодиализ, встают в очередь на пересадку. Трансплантируют и чужие, и родственные органы.

Рекомендации врача после пересадки не вносят серьезных корректив в жизнь пациента. Нужно просто принимать лекарства, чтобы предотвратить отторжение органа, и регулярно обследоваться. Врачи также запрещают пациентам загорать, поскольку после пересадки увеличивается риск онкологических заболеваний, а под солнцем к существующим недугам можно легко добавить меланому.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Как узнать , что с почками не все в порядке

Почки называют «немым» органом. А еще «терпеливым». Чаще всего клинические проявления, вызывающие беспокойство пациента, появляются, когда функции этого органа утрачены уже на 70% и наступает так называемая терминальная стадия.

Поэтому чаще всего с почечной недостаточностью сталкиваются терапевты, кардиологи и эндокринологи, когда получают общий анализ мочи пациента. Именно они могут попутно выявить патологию почек.

И все же есть некоторые признаки, обнаружив которые стоит насторожиться. Поводом для комплексного обследования могут стать:

ночные походы в туалет без вечерней водной нагрузки;

изменение цвета , прозрачности мочи , осадок;

прозрачности мочи осадок; отеки на лице , на кистях и стопах;

на кистях и стопах; повышение артериального давления в молодом возрасте;

необоснованная усталость , утомляемость.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Какие анализы нужно сделать , чтобы выявить патологию почек

В комплексное медицинское обследование должны входить:

общий анализ крови;

кровь на общий белок , мочевину , креатинин , мочевую кислоту;

мочевину креатинин мочевую кислоту; общий анализ мочи;

содержание протеинов в суточном количестве мочи;

УЗИ почек.

Что делать , чтобы снизить риск заболеваний почек:

сохранять хорошую физическую форму и своевременно лечиться;

регулярно измерять уровень сахара в крови;

контролировать артериальное давление;

следить за весом , есть правильно и поддерживать баланс жидкости;

есть правильно и поддерживать баланс жидкости; не курить;

не принимать на постоянной основе лекарства , которые продаются без рецепта.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Можно ли «застудить почки»

Почки любят тепло и действительно остро реагируют на малейшее переохлаждение. Первые весенние оттепели или осеннее похолодание оборачиваются проблемами для тех, кто жертвует здоровьем ради красоты.

Воспаление мочевого пузыря (цистит) почти обеспечено, если посидеть на холодной скамейке, промочить ноги или просто замерзнуть. Иммунитет снижается и в какой-то момент перестает бороться с инфекцией.

Почки связаны с мочевым пузырем, поэтому может возникнуть осложнение и развиться пиелонефрит.

Игорь Скрипкин,

врач-хирург отделения хронического диализа краевой клинической больницы: