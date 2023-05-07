Почти 500 человек пострадали от укуса клеща за прошедшую неделю в Алтайском крае

Около 467 человек пострадали от присасывания клеща в регионе за прошедшую неделю, сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

С начала сезона активности клещей в поликлиники края обратились 770 человек, из них 291 ребенок до 14 лет.

В Барнауле с начала сезона зарегистрировали 212 человек, в том числе 39 детей.

Среди пострадавших выявили 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая с подозрением на клещевой энцефалит.

Больных с тяжелой формой заболевания клещевыми инфекциями в регионе нет.

При исследовании клещей врачи выяснили, что 20,8% клещей обладают возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, в 7,3% клещей обнаружили вирус клещевого энцефалита.

Ранее altapress.ru рассказывал, как оставить клещей без права на укус.