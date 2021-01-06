Почти 400 человек в Алтайском крае лежат в больницах с тяжелой формой COVID

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Умерло за сутки 13 человек, почти 400 находятся в тяжелом состоянии.

В Барнауле за сутки заболели 57 человек,

в Рубцовске — 17,

в Бийске — 9,

в Яровом — 8,

в Заринске — 7 человек.

По шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Благовещенском, Локтевском, Павловском и Первомайском районах, по пять — в Волчихинском, Егорьевском, Немецком национальном, Поспелихинском, Рубцовском и Шипуновском районах, по четыре случая заболевания — в Алейске, Бурлинском, Каменском, Кулундинском, Тогульском, Топчихинском и Троицком районах.

В Алтайском крае началась бесплатная выдача лекарств от коронавируса. Пресс-служба Минздрава Алтайского края.

По три инфицированных зарегистрировали в Алейском, Новичихинском, Тальменском и Тюменцевском районах. По два больных новой коронавирусной инфекцией — в Баевском, Калманском, Мамонтовском, Смоленском и Целинном районах.

По одному заболевшему добавилось в Ребрихинском, Родинском и Угловском районах.

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 34 162 человека.

Сколько свободных мест

Оперативный штаб сообщает, что, по состоянию на 6 января лечение в ковидных госпиталях проходят 1796 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В этих медучреждениях также находятся на лечении 1059 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Масочный режим. Коронавирус. Новый год. CC0

Состояние 398 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 104 пациента.

В медучреждениях развернуты 4 193 койки. К кислороду имеют подключение 2311 койки, 439 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 1338.

Выздоровели за все время пандемии 30 612 пациентов, в том числе за прошедшие сутки — 220 человек.