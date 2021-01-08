Почти миллион человек протестировали на COVID-19 в Алтайском крае

По данным 8 января в Алтайском крае за сутки выявлено 200 новых случаев заражения COVID-19. Умерло 13 человек, от коронавируса — 10, сообщает краевой оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 34 565 человек, в том числе 2 275 детей.

Выздоровели всего 31 041 человек. Скончались 1 642 человека, в том числе 953 пациента от коронавирусной инфекции, 689 по иным причинам.

Всего в ковидных госпиталях сейчас находятся 1739 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также 1 045 пациента находятся в больницах с вирусной пневмонией. 633 пациента с подтвержденной пневмонией лечатся дома, находясь на амбулаторном лечении.

Количество тяжелобольных — 354, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 105.

Из новых 200 заболевших по данным на 8 января: Барнаул — 55, Бийск — 21, Рубцовск — 15, Яровое — 9 Заринск — 7, Славгород, Павловский район — по 6 заболевших, Завьяловский, Кулундинский, Шипуновский районы — по 5 заболевших, Краснощековский, Локтевский, Немецкий национальный районы — по 4 заболевших, Благовещенский, Егорьевский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский районы — по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Троицкий, Угловский районы — по 2 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Быстроистокский, Залесовский, Заринский, Мамонтовский, Родинский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Тогульский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 975 095 человек.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 115,34 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4473 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4608 за минувшие сутки.