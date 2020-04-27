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Здоровье

Почти 900 российских военнослужащих инфицированы Covid-19

У 874 российских военнослужащих обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Интерфакс».

Войска радиологической, химической и биологической защиты.
Войска радиологической, химической и биологической защиты.
mil.ru

Четверо находятся в тяжелом состоянии, один на искусственной вентиляции легких. Еще 15 человек в состоянии средней тяжести, остальные — без симптомов.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в сообщении Минобороны.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования на коронавирус находятся под постоянным наблюдением военных медиков, сообщили в ведомстве, пишет bfm.ru.

Коронавирусом также заражены около 250 человек гражданского персонала.

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