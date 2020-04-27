Почти 900 российских военнослужащих инфицированы Covid-19

Четверо находятся в тяжелом состоянии, один на искусственной вентиляции легких. Еще 15 человек в состоянии средней тяжести, остальные — без симптомов.
«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в сообщении Минобороны.
Все военнослужащие с положительными результатами тестирования на коронавирус находятся под постоянным наблюдением военных медиков, сообщили в ведомстве, пишет bfm.ru.
Коронавирусом также заражены около 250 человек гражданского персонала.