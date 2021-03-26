Почти у 100% переболевших коронавирусом наблюдается депрессия

Различные неврологические нарушения, тревога и депрессия фиксируются у 99% переболевших ковидом, рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова.

Последствия ковида «очень разнообразны», и уже можно выделить как минимум четыре группы, пишет РИА Новости.

Группы

Первая — кардиореспираторные нарушения , такие как гипоксия , нарушения бронхиального клиренса , боли в груди , боли в сердце , нарушения сердечного ритма.

такие как гипоксия нарушения бронхиального клиренса боли в груди боли в сердце нарушения сердечного ритма. Вторая группа — неврологические проявления , которые с каждым месяцем , как правило , лишь накапливаются. Сюда специалист отнесла головную боль , нарушения чувствительности , нарушения обоняния и вкуса , парезы и параличи , когнитивные нарушения , а также тревога и депрессия.

которые с каждым месяцем как правило лишь накапливаются. Сюда специалист отнесла головную боль нарушения чувствительности нарушения обоняния и вкуса парезы и параличи когнитивные нарушения а также тревога и депрессия. Третья группа — мышечно-скелетные нарушения.

Четвертая группа — проблемы питания и метаболизма.

Реабилитация через «Госуслуги»

Российские технологии реабилитации после ковида «во многом превосходят западные», но проблема заключается в доступности этих методик и слабой информированности граждан об этом, заявил замглавы Минздрава РФ Павел Пугачев, пишет «Росбалт». Он отметил, что Минздрав намерен организовать информирование о возможностях постковидной реабилитации через портал госуслуг.