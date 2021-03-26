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Здоровье
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Почти у 100% переболевших коронавирусом наблюдается депрессия

Различные неврологические нарушения, тревога и депрессия фиксируются у 99% переболевших ковидом, рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова.

Депрессия.
Депрессия.
CCO.

Последствия ковида «очень разнообразны», и уже можно выделить как минимум четыре группы, пишет РИА Новости.

Группы

  • Первая — кардиореспираторные нарушения, такие как гипоксия, нарушения бронхиального клиренса, боли в груди, боли в сердце, нарушения сердечного ритма.
  • Вторая группа — неврологические проявления, которые с каждым месяцем, как правило, лишь накапливаются. Сюда специалист отнесла головную боль, нарушения чувствительности, нарушения обоняния и вкуса, парезы и параличи, когнитивные нарушения, а также тревога и депрессия.
  • Третья группа — мышечно-скелетные нарушения.
  • Четвертая группа — проблемы питания и метаболизма.

Реабилитация через «Госуслуги»

Российские технологии реабилитации после ковида «во многом превосходят западные», но проблема заключается в доступности этих методик и слабой информированности граждан об этом, заявил замглавы Минздрава РФ Павел Пугачев, пишет «Росбалт». Он отметил, что Минздрав намерен организовать информирование о возможностях постковидной реабилитации через портал госуслуг.

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