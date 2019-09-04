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Здоровье

Почти в 200 раз снизилась заболеваемость гриппом в России за 23 года

Заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз. Об этом 4 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

«На сегодняшний день могу сказать, что мы в России начали прививать в 1996 году против гриппа и с того момента по 2018 год, который уже имеет итоговые цифры, заболеваемость гриппом в РФ снизилась в 196 раз», — сказала она, объявляя о старте прививочной кампании против гриппа в стране.

По словам Поповой, значимость прививок нельзя недооценивать. По данным экспертов, 20−30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация популяции населения на Земле и эта тенденция сохраняется, добавила она, пишет bfm.ru.

Вакцинация — наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек.

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