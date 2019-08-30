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30 августа
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Здоровье

Почти 800 жителей Алтайского края подцепили вшей

За восемь месяцев 2019 года в Алтайском крае 777 человек заболело педикулезом (вшивостью), рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Большее число из них — дети до 17 лет.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

В прошлом году в регионе зарегистрировали 1 621 случай педикулеза, в 2017 году — 1 275 случаев.

Наиболее поражаемая группа при педикулёзе — дети до 17 лет (83,3%), максимальная заболеваемость приходится на возраст от 7 до 14 лет.

Где можно подцепить вшей?

Вопреки распространенному мнению, что педикулёз — участь лиц без определённого места жительства, данное заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

Это, как правило, следствие нарушения гигиенических норм, но исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и передвигается, но не прыгает.

Педикулез можно заполучить в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: при общении детей в организованных коллективах, в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне.

Врач.
Врач.
СС0

Основные симптомы:

  • сильный зуд на коже головы и шеи, вызываемый определенным веществом, которое выделяют вши;
  • красные следы от укусов, которые обычно видны на коже головы, за ушами и шее;
  • появление на волосах маленьких блестящих белых крупинок (яйца), похожих на перхоть, но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, очень плотно прилипают к волосам.

Основа профилактики педикулеза — соблюдение правил личной гигиены.

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