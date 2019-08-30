Почти 800 жителей Алтайского края подцепили вшей

В прошлом году в регионе зарегистрировали 1 621 случай педикулеза, в 2017 году — 1 275 случаев.
Наиболее поражаемая группа при педикулёзе — дети до 17 лет (83,3%), максимальная заболеваемость приходится на возраст от 7 до 14 лет.
Где можно подцепить вшей?
Вопреки распространенному мнению, что педикулёз — участь лиц без определённого места жительства, данное заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.
Это, как правило, следствие нарушения гигиенических норм, но исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и передвигается, но не прыгает.
Педикулез можно заполучить в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: при общении детей в организованных коллективах, в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне.
Основные симптомы:
- сильный зуд на коже головы и шеи, вызываемый определенным веществом, которое выделяют вши;
- красные следы от укусов, которые обычно видны на коже головы, за ушами и шее;
- появление на волосах маленьких блестящих белых крупинок (яйца), похожих на перхоть, но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, очень плотно прилипают к волосам.
Основа профилактики педикулеза — соблюдение правил личной гигиены.