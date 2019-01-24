Подари себе шанс на счастливую жизнь

Термин «псориаз» происходит от греческого слова psora, что означает «чешуйка». Внешними проявлениями являются высыпания на коже в виде бляшек со значительным скоплением на поверхности сухих серебристо-белых чешуек.
Рецидивирующее течение
Течение псориаза волнообразное, с чередованием периодов обострений и ремиссий. Среди факторов, провоцирующих обострение псориаза выделяют: психо-эмоциональный стресс, употребление алкоголя, инфекционные заболевания, травмы кожи, применение некоторых медикаментов, резкое изменение климатических условий.
Порочный круг
Распространенное поражение кожи, а также локализация бляшек на открытых частях тела сопровождается эмоциональным дискомфортом больных и влияет на повседневную активность человека.
ПУВА-терапия
Несмотря на наличие достаточно большого количества лекарственных средств для лечения псориаза, остается определенный процент больных, плохо реагирующих на традиционные методы терапии. В связи с этим, применяемая с 1973 г. ПУВА-терапия по сей день занимает лидирующее место в лечении псориаза.
ПУВА-терапия — это комбинированное лечебное воздействие на кожу лекарственных веществ и мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей. Пациент принимает внутрь или наносит на кожу препарат, а затем через 2−3 часа в течении нескольких минут подвергается воздействию мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей в специально разработанной кабине.
К преимуществам ПУВА-терапии относится:
- высокая эффективность позволяет достичь ремиссии у большинства больных псориазом;
- длительный лечебный эффект (продолжительность ремиссии составляет от 6−12 месяцев до десятков лет);
- получение результата уже через 7−9 процедур;
- малый перечень противопоказаний;
- безопасность метода, поскольку УФА-лучи, воздействию которых подвергается пациент при лечении, не обладают потенциальным онкогенным действием;
- лечение в амбулаторных условиях, без отрыва от работы, учебы и привычного окружения.
Куда обратиться
Одним из ведущих медицинских учреждений, предлагающих лечение псориаза методом ПУВА-терапии, является специализированная дерматологическая клиника «Псориаз Центр Барнаул».
«Псориаз Центр» входит в сеть клиник по всей России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале и Новосибирске.
Руководителем московской клиники является Михаил Витальевич Мошнин — врач-дерматолог, биофизик.
Занимается проблемой псориаза с 1978 года, автор более 70 научных работ по теме лечения псориаза современными методами. Лауреат премии министерства здравоохранения РСФСР, автор 14-ти патентов РФ и Авторских свидетельств СССР по теме лечения псориаза. В 2000 году — приглашенный участник 80-го юбилейного Конгресса Британского Королевского Общества Дерматологов. В прошлом — директор НИИ медицинского биофизики НИЯУ МИФИ.
Михаил Витальевич совместно со специалистами московского центра дистанционно курирует лечение каждого пациента, а также лично проводит консультации.
29 января 2019 года Михаил Мошнин проведет прием больных псориазом в барнаульском центре.
Подарите себе возможность вновь окунуться в любимые занятия, построить карьеру и полностью раскрыть заложенный потенциал, жить полноценной жизнью несмотря на тяжелый недуг.
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+7 (903) 947-64-35, 8 (3852) 25-14-35
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Сайт: psoriaz22.ru
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