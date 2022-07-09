9 июля
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Здоровье

Подарок из Турции: эксперт назвал, откуда в Россию могут привезти новый штамм коронавируса

Академик РАН Сергей Нетесов заявил о том, что в Россию могут завезти новые штаммы коронавируса. Об этом сообщили «Известия».

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Недавно в мире снова зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. В России все ограничения сняли несколько недель назад.

Однако Сергей Нетесов заявляет, что скоро в РФ вернутся не только отдохнувшие путешественники, но и коронавирус.

По словам академика, новый штамм приедет из Турции — именно туда уехала большая часть российских туристов.

Ранее жителям Алтайского края рекомендовали пройти вакцинацию (ревакцинацию) от COVID-19, так как медики спрогнозировали новую волну заболеваемости этим вирусом.

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