Подарок из Турции: эксперт назвал, откуда в Россию могут привезти новый штамм коронавируса

Недавно в мире снова зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. В России все ограничения сняли несколько недель назад.
Однако Сергей Нетесов заявляет, что скоро в РФ вернутся не только отдохнувшие путешественники, но и коронавирус.
По словам академика, новый штамм приедет из Турции — именно туда уехала большая часть российских туристов.
Ранее жителям Алтайского края рекомендовали пройти вакцинацию (ревакцинацию) от COVID-19, так как медики спрогнозировали новую волну заболеваемости этим вирусом.