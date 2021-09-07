Подорожали лекарства из списка жизненно необходимых

Министерство здравоохранения РФ с начала года повысило цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Больше всего среди подорожавших препаратов противоопухолевых, их 10. Также подорожали две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических лекарства.

Самый дешевый препарат среди подорожавших — бронхолитик аминофиллин, упаковка таблеток 150 мг по 30 штук Борисовского завода медпрепаратов после повышения цены стоит 13,33 рублей (было — 9,65). Самый дорогой препарат — иммуноглобулин антитимоцитарный, применяемый в трансплантологии. Упаковка лекарства с торговым наименованием «Атгам» производства Pfizer подорожала до 150 тыс. рублей, при предыдущей сене в 49 тыс. 640 рублей, пишет «Росбалт».

Цены на лекарства из перечня регулируются государством.

Право и дефицит

Право Минздрава на повышение цен на препараты из перечня ЖНВЛП закреплено постановлением правительства № 1771 от 30 октября 2020 года.

Обоснованием повышения цены может быть дефицит препарата от производителя (например, связанный с нерентабельностью его производства). Именно нерентабельность производства Минздрав называл причиной дефицита иммуноглобулина в августе.

По подсчетам «Фармвестника», пишет РБК, с ноября прошлого года, когда начали действовать новые правила, были удовлетворены заявки на повышение цен 51 производителя, 14 компаниям отказано.