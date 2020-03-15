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15 марта 2°C

«Подожди, ты и так умрешь»: Кадыров дал ценный совет для борьбы с Covid-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу эпидемии коронавируса и дал несколько советов для укрепления иммунитета.

Болезнь, ОРВИ.
Болезнь, ОРВИ.
CC0

Кадыров считает, что вирус перенесут лишь те, у кого есть здоровье.

«Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус», — цитирует НТВ главу Чеченской республики.

Высказывание Кадырова о коронавирусе рассмешило пользователей Facebook, отмечает «Кавказский узел».

«Я его обожаю. Всегда на позитиве: „вы все равно умрете“», — высказался пользователь Shirin Carpentieri.

Рецепты для борьбы с коронавирусом от Рамзана Кадырова

Кадыров советует смешивать в воде лимон с медом и есть чеснок.

«Чтобы укрепить иммунитет, смешивайте в воде лимон с медом, пейте и сидите. Тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет», — сказал он.

Ситуация с коронавирусом в России

Число зараженных в России выросло до 59 человек, пишет РБК. Из 14 новых зарегистрированных случаев девять — в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской и один в Калининградской областях.

Все заболевшие посещали страны Евросоюза.

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