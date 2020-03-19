Похороны в прямом эфире: на траурных церемониях есть риск «подцепить» COVID-2019

Число участвующих в церемонии не должно превышать 50 человек.

В Италии участие в похоронах сейчас запрещено, но итальянцы нарушают запрет и рискуют получить штраф в несколько сотен евро.

Риск заражения особенно велик на похоронах, где люди не особенно соблюдают необходимую дистанцию между собой — в Испании сразу 60 человек подхватили Covid-19 в ходе одной церемонии, пишет bfm.ru.

Американские санитарные службы советуют похоронным службам установить видеокамеры и транслировать похороны в прямом эфире, что не требует физического присутствия.

Последние данные

По данным на 19 марта, в мире число зараженных коронавирусом нового типа составляет 219565 человек, вылечились — 84801. Погибли 8927 человек.

Данные по СФО

В Томской, Новосибирской областях, Красноярске, Хакасии заражены по одному человеку. В Кемерово — двое.