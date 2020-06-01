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Покупатели «Мария-Ра» могут выбрать самых «Добрых докторов» и выразить им благодарность за тяжелый труд

Компания запустила социальную акцию ко Дню медицинского работника и предлагает покупателям поздравить докторов.

Доктор
Доктор
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1 июня компания Мария-Ра запустила социальную акцию «Добрый доктор». Каждый может проголосовать за своего любимого доктора на сайте www.maria-ra.ru и таким образом выразить ему свою благодарность за тяжелый труд.

По результатам голосования на каждом магазине Мария-Ра будут определены по 3 победителя, которые наберут наибольшее количество голосов. Победителей организаторы наградят дипломами и приятными подарками от компании.

10 докторов, которые получат максимальное количество голосов по всем регионам присутствия компании, поедут отдыхать в курортный город Белокуриху! Путевкой в санаторий победители смогут воспользоваться в течение года в любое удобное для них время.

Чтобы проголосовать за любимого доктора, нужно до 16 июня совершить любую покупку в магазине «Мария-Ра», сохранить чек с уникальным промокодом и зарегистрировать его на сайте www.maria-ra.ru, заполнив форму.

Итоги народного голосования будут подведены 18 июня и опубликованы на сайте Мария-Ра.

Примите участие в голосовании, поблагодарите работников медицины за их труд и поздравьте с профессиональным праздником любимого доктора!

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