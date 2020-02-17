Минздав раскрыл подробности строительства новой поликлиники в Индустриальном районе Барнаула

В Барнауле приступили к долгожданному строительству нового здания поликлиники № 14 на ул. Лазурной в квартале 2002а. Это решит проблему шаговой доступности медучреждений в новых микрорайонах города. В учреждении принципиально по-новому организуют прием пациентов и закупят дорогостоящее оборудование. Подробности рассказала начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Зачем строят новую поликлинику

Согласно нормативам медучреждения должны находиться в шаговой доступности. Это не значит, что до них можно добраться пешком. 30 минут на транспорте и не больше — таково должно быть расстояние.

Современной мощной поликлиники в Индустриальном районе не было с того момента, как началась его активная застройка.

Строительство откладывалось по разным причинам. Один из них — выбор земельного участка. Район рос слишком быстро и выделенные площади не соответствовали требуемой мощности поликлиники.

Сейчас 14-я поликлиника располагается на шести отдельных площадках, ни одна из которых не является специально оборудованной, это приспособленные помещения, которые трудно приводить в соответствие с постоянно меняющимися санитарными нормами и требованиями доступной среды.

В поликлинике. altapress.ru

Новое здание не станет дополнением к уже имеющимся, а заменит их. При этом минздрав не намерен пока отказываться от прежних площадей, возможно, там сохранят некоторые офисы врачей. При этом консультативно-диагностическая база переедет на новое место.

Сколько пациентов сможет принять поликлиника

Площадь нового учреждения составит 15 тыс. кв. м. Поликлиника будет обслуживать 900 пациентов в смену. То есть в день ее сможет посещать не менее полутора тысяч человек.

К поликлинике прикрепят жителей участка, ограниченного улицами Малахова, Попова, Павловским трактом, Власихинской и Южным Власихинским проездом. Взрослое население микрорайона составляет 60 тыс. человек.

Регистратура в поликлинике. Анна Зайкова

Как организуют прием пациентов

Травмпункт оборудуют по принципам доступной среды с отдельным входом. Сейчас травмированных пациентов принимает 9-я поликлиника, там удобств меньше. С открытием нового старый травмпункт не закроют: сначала оценят загрузку.

Регистратура, диагностические и процедурные кабинеты будут располагаться на первом этаже для удобства пациентов.

Здесь же будет и отделение неотложной помощи. Чтобы пациенты с острыми респираторными заболеваниями не ходили по всей поликлинике, им окажут помощь сразу. При проектировании поликлиники учтено разделение потоков пациентов. Помимо санитарных правил учли и логистику. Пациенту проще и быстрее будет сдавать все анализы на первом этаже.

В травмпункте Анна Зайкова

В поликлинике предполагается несколько врачей-терапевтов на 10 участках, штат узких специалистов также будет большим. Здесь сформируют отделения по разным направлениям медпомощи.

В отделении офтальмологии предусмотрят общие смотровые кабинеты, где вести прием станет средний медработник. Для того чтобы померить внутриглазное давление и проверить остроту зрения, не нужно специальных навыков.

Только после этого пациенты будут попадать на прием к врачу. Таким образом планируют оптимизировать поток людей и «разгрузить» специалистов, им не надо будет тратить время на первичную диагностику.

В травмпункте Анна Зайкова

Что будет в новой поликлинике

Терапевтическое , хирургическое , эндоскопическое , физиотерапевтическое отделения,

хирургическое эндоскопическое физиотерапевтическое отделения, кабинеты доврачебного приема , женской консультации , функциональной диагностики , медицинской профилактики , инфекционных заболеваний , неотложной помощи и лучевой диагностики , клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,

женской консультации функциональной диагностики медицинской профилактики инфекционных заболеваний неотложной помощи и лучевой диагностики клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности, травмпункт,

дневной стационар на 40 коек,

клинико-диагностическая лаборатория,

помещения врачебной комиссии,

вспомогательные помещения.

В новой поликлинике будут кабинеты магнито-резонансной и компьютерной томографии. На такие обследования традиционно большая очередь.

Больница , болезнь. ССО.

В хирургическом отделении будут проводить амбулаторные операции, в том числе на лор-органах, а также амбулаторную реабилитацию больных в основном по терапии и неврологии. Во многих поликлиниках такие технологии внедрить не могут: не позволяют площади.

Поликлиника рассчитано на то, чтобы пациенты получали весь спектр медицинских услуг в одном месте и не направлялись в другие медучреждения.

Кого будут принимать в поликлинике

В новом здании будут оказывать помощь взрослому населению. Детская больница в этом районе располагается на ул. Взлетной и соответствует нормативам. Однако большие площади в ней ввиду нехватки помещений заняты под прием взрослого населения.

С введением новой поликлиники эти площади освободятся, и тогда детская поликлиника также сможет принять большее количество пациентов, примерно 700 посещений в день.

«Здравографика» в 14-й детской поликлинике Барнаула. Анна Зайкова.

Кто будет работать в поликлинике

Основная масса врачей переедет из существующей поликлиники в новую, но потребуются и дополнительные специалисты. В минздраве надеются, что создадут комфортные условия, так что кадровых проблем удастся избежать.

Плюсом для новых сотрудников может стать и компактная территория обслуживания: в микрорайоне в основном высотные дома (несколько домов — это практически один терапевтический участок), так что врачам не надо будет преодолевать большие расстояния при обслуживании пациентов на дому.

Среди преимуществ поликлиники называют большие возможности для профессионального развития узких специалистов.

Больница. ССО.

Как добраться до поликлиники

Сейчас до места, где будет построена поликлиника, можно добраться на нескольких маршрутках и автобусах. Транспортный вопрос о коррекции и запуске дополнительных маршрутов, увеличении количества машин будет обсуждаться с администрацией города и перевозчиками.

Когда запустят поликлинику

Проект поликлиники разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф». Окончание строительства согласно паспорту объекта — октябрь 2022 года.