Переезжать поликлиника начнет уже на выходных. Однако переезд будет поэтапный, так как врачи не могут остановить оказание медицинской помощи.
На 5 февраля выставят талоны к терапевтам, гинекологам и узким специалистам. Прием с этого дня будет на ул. Лазурной, 46.
Внутри больницы сделан свежий ремонт. На каждом этаже стоят диванчики и стулья, чтобы люди могли спокойно ожидать своей очереди.
Так выглядит аппарат в маммологическом кабинете:
Маммогроф уникален тем, что быстро делает снимки, прямо как камера телефона. При этом оказывает минимальное влияние на организм.
В поликлинике обслуживают взрослое и детское население Индустриального района, а также поселки: Власиху и Спутник.
А этот аппарат стоит в рентгенологическом кабинете. Он снимает рентген всех частей тела.
На данном же аппарате пациентам будут делать КТ.
В новом здании потоки пациентов будут разделены. При этом поликлиника имеет несколько входов. Запутаться будет трудно — на территории есть стелы и указатели, которые помогут сориентироваться в здании.
Торжественное открытие
В поликлинике подчеркнули, что торжественное открытие планируют устроить после 20 февраля.
Завтра на сайте altapress.ru выйдет большой материал про поликлинику №14.
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