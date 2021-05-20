Четвертая вакцина от коронавируса. Что известно о новом российском препарате от ковида

2 Какие еще вакцины создала Россия?

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре им. Гамалеи в Москве, была зарегистрирована в августе 2020.

После появились вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» столичного Центра им. Чумакова.