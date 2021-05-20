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Здоровье

Четвертая вакцина от коронавируса. Что известно о новом российском препарате от ковида

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил о создании новой, четвертой вакцины от Covid-19. Рассказываем, что о ней известно.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Что известно о новом препарате

1 Что сказал президент?

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будут запущена в оборот четвертая». Подробности о препарате пока не раскрыты.

Какие варианты уже есть

2 Какие еще вакцины создала Россия?

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре им. Гамалеи в Москве, была зарегистрирована в августе 2020.

После появились вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» столичного Центра им. Чумакова.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.
3 Что еще сказал Путин по поводу нового препарата?

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. <…>, набирает темп и вакцинация», — отметил глава государства во время выступления перед иностранными послами.

4 А разве в России уже нет четвертой вакцины?

Последней зарегистрированной на сегодняшний день в России вакциной является «Спутник Лайт». Фактически ее можно назвать четвертой вакциной от коронавируса, но в Минздраве заявили, что этот препарат представляет собой аналог первого компонента вакцины «Спутник V», однако не является ее альтернативой.

Эффективность этого однокомпонентного препарата оценивается в 79,4%. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, действовать вакцина будет 4−5 месяцев. В гражданский оборот эта вакцина пока не поступила.

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