Четвертая вакцина от коронавируса. Что известно о новом российском препарате от ковида

Что известно о новом препарате
«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будут запущена в оборот четвертая». Подробности о препарате пока не раскрыты.
Какие варианты уже есть
Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре им. Гамалеи в Москве, была зарегистрирована в августе 2020.
После появились вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» столичного Центра им. Чумакова.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. <…>, набирает темп и вакцинация», — отметил глава государства во время выступления перед иностранными послами.
Последней зарегистрированной на сегодняшний день в России вакциной является «Спутник Лайт». Фактически ее можно назвать четвертой вакциной от коронавируса, но в Минздраве заявили, что этот препарат представляет собой аналог первого компонента вакцины «Спутник V», однако не является ее альтернативой.
Эффективность этого однокомпонентного препарата оценивается в 79,4%. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, действовать вакцина будет 4−5 месяцев. В гражданский оборот эта вакцина пока не поступила.