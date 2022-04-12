Попов пояснил дефицит лекарств на Алтае: определенное напряжение и отсутствие сверхнапряжения

Попов отметил, что есть дефицит препаратов в коммерческом сегменте, при этом в больницах и в снабжении медикаментами льготников проблем нет.

«Сегодня это левотироксин для лечения заболеваний щитовидной железы. Есть определенный дефицит по определенной номенклатуре по инсулинам — в большей степени это импортного производства. Есть определенное напряжение, вызванное, я думаю, ажиотажным спросом по ряду расходных материалов. В госпитальном сегменте и в сегменте амбулаторном по льготному обеспечению сегодня мы сверхнапряжения не испытываем. Есть остатки, есть закуп прошлого года. Есть определенная номенклатура по лекарственным препаратам, по расходным материалам, где мы сегодня находимся в закупе, повторно объявляемся, и здесь рыночная цена должна определить возможность приобретения», — отметил министр.

Также Попов прокомментировал возможность импортозамещения со стороны алтайских фармпредприятий.

Лекарства. СС0

«В первую очередь, это задача самих собственников, поскольку любое изготовление по современным требованиям лекарственного препарата — это достаточно серьезные инвестиции, многомиллионные инвестиции, и для того, чтобы принять это решение, сами инвесторы должны для себя определиться. И только лишь рынком Алтайского края уж точно они не будут руководствоваться, поскольку это достаточно емкий процесс», — указал глава алтайского минздрава.

Однако он не исключил, что такая работа в крае возможна, потому что крупные краевые фармпроизводители имеют необходимые возможности.

Ранее Попов рассказал, как победить смертность и увеличить продолжительности жизни в Алтайском крае.