12 апреля
﻿
Здоровье

Попов пояснил дефицит лекарств на Алтае: определенное напряжение и отсутствие сверхнапряжения

Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил о дефиците ряда медикаментов в аптеках и успокоил льготников, сообщает «Интерфакс».

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дмитрий Попов.
Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дмитрий Попов.
Антон Федотов.

Попов отметил, что есть дефицит препаратов в коммерческом сегменте, при этом в больницах и в снабжении медикаментами льготников проблем нет.

«Сегодня это левотироксин для лечения заболеваний щитовидной железы. Есть определенный дефицит по определенной номенклатуре по инсулинам — в большей степени это импортного производства. Есть определенное напряжение, вызванное, я думаю, ажиотажным спросом по ряду расходных материалов. В госпитальном сегменте и в сегменте амбулаторном по льготному обеспечению сегодня мы сверхнапряжения не испытываем. Есть остатки, есть закуп прошлого года. Есть определенная номенклатура по лекарственным препаратам, по расходным материалам, где мы сегодня находимся в закупе, повторно объявляемся, и здесь рыночная цена должна определить возможность приобретения», — отметил министр.

Также Попов прокомментировал возможность импортозамещения со стороны алтайских фармпредприятий.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

«В первую очередь, это задача самих собственников, поскольку любое изготовление по современным требованиям лекарственного препарата — это достаточно серьезные инвестиции, многомиллионные инвестиции, и для того, чтобы принять это решение, сами инвесторы должны для себя определиться. И только лишь рынком Алтайского края уж точно они не будут руководствоваться, поскольку это достаточно емкий процесс», — указал глава алтайского минздрава.

Однако он не исключил, что такая работа в крае возможна, потому что крупные краевые фармпроизводители имеют необходимые возможности.

Ранее Попов рассказал, как победить смертность и увеличить продолжительности жизни в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость