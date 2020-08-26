Популярные у россиян таблетки изымают из аптек

Уничтожению подлежат препараты екатеринбургского предприятия «Уралбиофарм» и хабаровского Дальхимфарма".
Росздравнадзор обнаружил проблемы с качеством «Цитрамон П» сразу у двух производителей. Теперь изъятию и уничтожению подлежат препараты серии 500819 производства екатеринбургского предприятия Уралбиофарм и серии 160617, изготовленных хабаровским Дальхимфармом, сообщает Life.ru.
На «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения, пишет ura.ru.
«Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нем может меняться химический состав, — отметил менеджер предприятия.
При этом проблемы с «Цитрамоном» у компании были еще в 2017 году. Хабаровским фармацевтам предъявили несоответствие их цитрамона сразу четырем критериям качества.
Испорченные таблетки обнаружили в одной из больниц сотрудники Гудермесского филиала ведомства у себя в республике. До начала сентября «Дальхимфарм» обязан провести расследование и доложить ведомству о результатах.