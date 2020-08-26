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Здоровье

Популярные у россиян таблетки изымают из аптек

Росздравнадзор обнаружил несколько партий некачественного «Цитрамона П», их изымают из аптек.

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
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Уничтожению подлежат препараты екатеринбургского предприятия «Уралбиофарм» и хабаровского Дальхимфарма".

Росздравнадзор обнаружил проблемы с качеством «Цитрамон П» сразу у двух производителей. Теперь изъятию и уничтожению подлежат препараты серии 500819 производства екатеринбургского предприятия Уралбиофарм и серии 160617, изготовленных хабаровским Дальхимфармом, сообщает Life.ru.

На «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения, пишет ura.ru.

«Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нем может меняться химический состав, — отметил менеджер предприятия.

При этом проблемы с «Цитрамоном» у компании были еще в 2017 году. Хабаровским фармацевтам предъявили несоответствие их цитрамона сразу четырем критериям качества.

Испорченные таблетки обнаружили в одной из больниц сотрудники Гудермесского филиала ведомства у себя в республике. До начала сентября «Дальхимфарм» обязан провести расследование и доложить ведомству о результатах.

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