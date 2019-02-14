Популярный «Эреспал» может остановить сердце. Лекарство изымают из обращения

Из оборота изымаются таблетки и сироп «Эреспал». Причина в том, что их основной компонент фенспирид может повышать риск развития нарушений сердечного ритма (полиморфная тахикардии типа «пируэт»), — говорится в пояснении компании. Это может привести к развитию несовместимых с жизнью нарушений.
В России «Эреспал» внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС). Пока производитель обсуждает с соответствующими органами порядок действия.
Лекарства на основе фенспирида отзываются во Франции из обращения не в первый раз. В 2011 году отзыву подверглись препараты «Пневморель», «Кальмиксен», и «Топлексил» и все препараты, содержащие оксомемазин. Тогда сообщалось, что они могут вызывать судороги и проблемы с дыханием.