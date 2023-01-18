18 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Порядка 50 человек заразились гепатитом A в российском кафе

Порядка 50 человек заразились гепатитом A после посещения кафе в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

В начале января 2023 года Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на двух предприятиях общественного питания в Челябинской области. Порядка 50 посетителей кафе заразились гепатитом А, еще 92 человека — контактные лица.

Персонал пунктов питания отстранили от работы. Заразившиеся находятся в стабильном состоянии. В кафе проводят заключительную дезинфекцию на площади 450 кв. м.

В Минздраве заявили, что организованы противоэпидемические мероприятия в домашних очагах заразившихся. Также наблюдают за контактными.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и Министерства здравоохранения Челябинской области. Противоэпидемические мероприятия и расследование продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Ранее в поселке Центральном города Барнаула объявили карантин из-за очага инфекционной анемии лошадей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость