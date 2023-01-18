Порядка 50 человек заразились гепатитом A в российском кафе

В начале января 2023 года Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на двух предприятиях общественного питания в Челябинской области. Порядка 50 посетителей кафе заразились гепатитом А, еще 92 человека — контактные лица.
Персонал пунктов питания отстранили от работы. Заразившиеся находятся в стабильном состоянии. В кафе проводят заключительную дезинфекцию на площади 450 кв. м.
В Минздраве заявили, что организованы противоэпидемические мероприятия в домашних очагах заразившихся. Также наблюдают за контактными.
«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и Министерства здравоохранения Челябинской области. Противоэпидемические мероприятия и расследование продолжаются», — сообщили в ведомстве.
Ранее в поселке Центральном города Барнаула объявили карантин из-за очага инфекционной анемии лошадей.
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