Порядка 50 человек заразились гепатитом A в российском кафе

Порядка 50 человек заразились гепатитом A после посещения кафе в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС .

В начале января 2023 года Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на двух предприятиях общественного питания в Челябинской области. Порядка 50 посетителей кафе заразились гепатитом А, еще 92 человека — контактные лица.

Персонал пунктов питания отстранили от работы. Заразившиеся находятся в стабильном состоянии. В кафе проводят заключительную дезинфекцию на площади 450 кв. м.

В Минздраве заявили, что организованы противоэпидемические мероприятия в домашних очагах заразившихся. Также наблюдают за контактными.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и Министерства здравоохранения Челябинской области. Противоэпидемические мероприятия и расследование продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Ранее в поселке Центральном города Барнаула объявили карантин из-за очага инфекционной анемии лошадей.