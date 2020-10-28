После болезни вирусолог отказался верить в коллективный иммунитет к коронавирусу

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов отказался верить в появление коллективного иммунитета от коронавируса. Он переболел дважды ковидом.

Российский ученый поделился своими размышлениями с РИА Новости.

На основе собственных наблюдений он пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу после выздоровления в среднем составляет полгода, но зависит от индивидуальных особенностей человека.

«Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент. В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина», — заключил Чепурнов.

При этом вакцина должна быть пролонгированного характера. Или с возможностью периодического обновления препарата в организме.

Наиболее подходящей для такой цели он назвал «убитую» вакцину.

«У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы», — пояснил он.

Ранее Чепурнов заявил, что заболел COVID-19 повторно ради эксперимента, болезнь протекала тяжелее, пишет Lenta.ru. Ученый планирует описать свой опыт в научной публикации.