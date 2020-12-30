Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

После Нового года пригодится: врачи назвали жиросжигающий продукт

Одно яблоко в день перед основным приемом пищи может помочь сбросить до пяти килограммов за год. К такому выводу пришел диетолог из Британии Роб Хобсон, пишет РИА «Новости».

Яблоки
Яблоки
ССО

Диетолог рассказал, что яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», — пояснил Хобсон.

Яблочная клетчатка помогает держать в норме баланс бактерий в кишечнике, которые замедляют процесс накопление жира в организме.

Ранее врачи рассказали, что на новогоднем столе наибольшую опасность представляют заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, сладкие газированные напитки, а также водка, коньяк и виски.

Калорийным продуктам лучше найти замену- например, вместо кусочка торта положить на свою тарелку фрукты, а салаты можно заправить нежирным йогуртом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость