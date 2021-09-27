После оздоровления в Крыму Ларису Гузееву госпитализировали с ковидом

Медики подтвердили у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой коронавирусную инфекцию, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер добавил, что компьютерная томография не показала у знаменитости поражения легких.

О том, что актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили машиной скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке, сообщила «КП».

Утверждалось, что Лариса Гузеева находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах добавлял, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства, пишет Газета.Ru.

Перед сообщениями о госпитализации 62-летняя Лариса Гузеева выкладывала кадры с оздоровительных процедур в Крыму. Туда она приехала всего на три дня, которые провела в частной клинике, специализирующейся на очищении организма.