После оздоровления в Крыму Ларису Гузееву госпитализировали с ковидом

Инсайдер добавил, что компьютерная томография не показала у знаменитости поражения легких.
О том, что актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили машиной скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке, сообщила «КП».
Утверждалось, что Лариса Гузеева находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах добавлял, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства, пишет Газета.Ru.
Перед сообщениями о госпитализации 62-летняя Лариса Гузеева выкладывала кадры с оздоровительных процедур в Крыму. Туда она приехала всего на три дня, которые провела в частной клинике, специализирующейся на очищении организма.