22 марта
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Здоровье

После перенесенной операции умер бывший глава Центризбиркома РФ

В Москве 22 марта умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров, пишут «Ведомости».

Владимир Путин и Владимир Чуров, 2012 год.
Владимир Путин и Владимир Чуров, 2012 год.
kremlin.ru

Чуть больше недели назад ему делали операцию после обширного инфаркта.

17 марта Чурову исполнилось 70 лет.

Закон Чурова

Во время первого своего председательского срока глава ЦИК сформулировал «первое правило» или «первый закон» Чурова, который все запомнили так: «Путин всегда прав».

А в 2016 году Путин не включил Чурова в новый состав Центризбиркома. Новыми членами ЦИК, назначенными указом Владимира Путина, стали уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова, нынешний член ЦИК Борис Эбзеев, депутат Госдумы от КПРФ Василий Лихачев, замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Кинев, представитель «Патриотов России» в ЦИК Евгений Шевченко.

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