После сообщения о трепанации бытовой дрелью в Красноярске проверят врачей

В Минздраве Красноярского края поручили администрации местной больницы скорой медицинской помощи (БСМП) провести проверку заявления врача — депутата Игоря Гринева о том, что медики используют бытовую дрель при трепанациях черепа.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

В министерстве подчеркнули — вся медпомощь, которая оказывается в больницах, должна осуществляться только с помощью изделий медицинского назначения.

По словам Гринева, врачи применяли хозяйственную дрель при проведении операций из-за того, что в больнице отсутствует специальный пневмотрепан. Он заявил, что у администрации медучреждения нет средств на приобретение этого инструмента.

В больнице его слова опровергли, пишет News.ru. В администрации больницы заверили, что все используемое медиками оборудование сертифицировано.