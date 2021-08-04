4 августа 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

После сообщения о трепанации бытовой дрелью в Красноярске проверят врачей

В Минздраве Красноярского края поручили администрации местной больницы скорой медицинской помощи (БСМП) провести проверку заявления врача — депутата Игоря Гринева о том, что медики используют бытовую дрель при трепанациях черепа.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

В министерстве подчеркнули — вся медпомощь, которая оказывается в больницах, должна осуществляться только с помощью изделий медицинского назначения.

По словам Гринева, врачи применяли хозяйственную дрель при проведении операций из-за того, что в больнице отсутствует специальный пневмотрепан. Он заявил, что у администрации медучреждения нет средств на приобретение этого инструмента.

В больнице его слова опровергли, пишет News.ru. В администрации больницы заверили, что все используемое медиками оборудование сертифицировано.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость