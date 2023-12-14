14 декабря
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Здоровье

После трансплантации печени умерла 19-летняя блогерша

Популярная блогерша умерла в 19 лет после операции.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Это произошло в Бразилии, девушку звали Мария София Валим, указывает "МК".

Ей делали экстренную операцию по пересадке печени. Операция прошла успешно. Однако начались осложнения. И девушка умерла.

Ранее в Новосибирске умерла девушка после посещения стоматолога. Она посетила стоматологию для операции по удалению зуба. После этого кое-как добралась до дома, где родственники, заметив ее состояние, вызвали скорую, но помочь девушке не успели.

Сестра погибшей поделилась, что сначала девушка впала в кому и ей сделали переливание крови, так как у нее констатировали заражение.

В настоящее время родственники горожанки ждут результаты вскрытия, после этого планируют обратиться с заявлением в региональный минздрав и СК.

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