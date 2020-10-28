После трех тестов у отца Леонида Агутина выявили тяжелую форму коронавируса

Агутин-старший узнал о положительном результате теста на коронавирус 12 октября. Несмотря на два последующих тестирования, показавших отрицательный результат, самочувствие мужчины было плохим.

27 октября Николаю Агутину стало хуже — врачи подтвердили тяжелую форму коронавируса и пневмонию. Уровень сатурации легких пациента опустился до 90%.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился один из основателей группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева Би-2, пишет Lenta.ru. Коронавирус обнаружили и у певицы Земфиры, которая решила остаться на самоизоляции.

В реанимацию доставили известного режиссера Романа Виктюка.