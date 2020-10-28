Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

После трех тестов у отца Леонида Агутина выявили тяжелую форму коронавируса

В Москве госпитализировали Николая Агутина, отца российского певца Леонида Агутина, сообщает Telegram-канал Mash.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Агутин-старший узнал о положительном результате теста на коронавирус 12 октября. Несмотря на два последующих тестирования, показавших отрицательный результат, самочувствие мужчины было плохим.

27 октября Николаю Агутину стало хуже — врачи подтвердили тяжелую форму коронавируса и пневмонию. Уровень сатурации легких пациента опустился до 90%.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился один из основателей группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева Би-2, пишет Lenta.ru. Коронавирус обнаружили и у певицы Земфиры, которая решила остаться на самоизоляции.

В реанимацию доставили известного режиссера Романа Виктюка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость