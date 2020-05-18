После высказывания о пандемии как о «полезном явлении» священника подключили к аппарату ИВЛ

Клирик попал в больницу с пневмонией 8 мая. За неделю до этого он заявил о пандемии коронавируса, что «на самом деле это чрезвычайно полезное явление».
Смирнов известен эпатажными высказываниями. В феврале он назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». За него пришлось извиняться главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону, пишет polit.ru.
В сентябре 2019 года Смирнов заявил, что не следует крестить детей, рожденных от суррогатных матерей и в результате ЭКО, пока они не вырастут и не начнут сами ходить в храм.